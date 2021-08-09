В США заявили об агрессии против Украины в Черном море

Украина подвергается постоянным агрессивным действиям в Черном море. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня по проблеме безопасности на море. Его слова передает ТАСС.

«Опасные действия на море и в воздухе, арест судов нарушают торговлю и доступ к энергетике», — сообщил руководитель Госдепа, не приведя конкретных примеров агрессии, направленной против Украины. Блинкен напомнил, что позиция США состоит в поддержке целостности украинского государства, в том числе, в его территориальных водах. По словам дипломата, попытки нарушить эту целостность противоречат руководящим принципам ООН.

5 августа 2021 года в украинских территориальных водах в Черном море начались масштабные учения НАТО. В них принимают участие Украина, США, Болгария, Румыния, а также военные из Грузии и Азербайджана. В российском МИД, комментируя военные учения, заявили, что Черное море превращается в зону опасного противостояния.

Ранее в украинской части Черного моря прошли учения Sea Breeze. В них приняли участие вооруженные силы Украины и стран НАТО. В них были задействованы пять тысяч военных и более 30 кораблей.

