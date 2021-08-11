Американская спортсменка сделала замечание полному подростку и потеряла работу

Американская пейнтболистка была исключена из сборной за слова в адрес полного подростка

Спортсменка из сборной США по пейнтболу Джессика Майоло сделала замечание полному подростку в TikTok и была исключена из национальной команды. Об этом сообщается в Instagram американской команды.

Американской команде не понравилось, как Майоло прокомментировала новость о подростке, заболевшем коронавирусом. Она написала, что вместо вакцинации ребенку не мешало бы заняться физкультурой. В сообщении говорится, что сборная по пейнтболу не приемлет дискриминации или издевательств, отметив, что игроки команды должны учитывать свое влияние на общественность.

Сама 31-летняя спортсменка написала в Instagram, что глубоко сожалеет о случившемся. Майоло отметила, что ее реакция «не что иное, как одержимость фитнесом».

В июне 2019 года серебряного призера Олимпийских игр Терин Хамфри уволили из Федерации гимнастики США из-за мема: «То, что чемпионы называют тренировками, остальные считают насилием», опубликованного на странице в Facebook. Ее обвинили в обесценивании темы сексуального насилия и уволили из совета спортсменов федерации.