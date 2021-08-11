В Башкирии стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров

Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров стартовал в столице Башкирии Уфе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Мероприятие, которое впервые проводится в России, продлится с 11 до 23 августа и станет квалификационным: победители и призеры отправятся на летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

В рамках чемпионата будут проведены соревнования по неолимпийским и олимпийским дисциплинам. В частности, 13 и 14 августа запланированы поединки по грэпплингу, с 16 по 22 августа — по олимпийским видам: по греко-римской и вольной борьбе.

По итогам отборочных туров в число государств-участников чемпионата мира попали 52 страны, в том числе Россия, Франция, Китай, Германия, США, Италия и Индия. Всего в соревнованиях будут участвовать 1500 спортсменов из 54 стран мира.

Указывается, что 17 августа в 12 часов по московскому времени запланирована пресс-конференция, в которой примет участие глава Башкирии Радий Хабиров, президент Международной федерации борьбы Ненад Лалович, а также президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее сообщалось, что Приморский край станет первым регионом, где будет реализована учебная программа «Спортивная борьба — в школы». Отмечается, что проект по поддержке физической культуры и спорта был запущен при содействии губернатора Приморского края Олега Кожемяко и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Стороны подписали документ, в рамках которого в школах Приморья в ближайшее время будет внедрен пилотный проект по обучению боевым искусствам.