США выразили разочарование состоянием отношений с Белоруссией. По мнению Госдепартамента, ответственность за это лежит на властях Минска. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс, передает ТАСС.

В Госдепе заявили, что намерены продолжать контакты с белорусской оппозицией и будут далее работать с союзниками и партнерами над продвижением общих интересов. Администрация Соединенных Штатов продолжит поддерживать демократические устремления белорусского народа, добавил Прайс.

«Необходимо напомнить, что за ухудшение отношений с США ответственны белорусские власти ввиду репрессий против собственного народа, целями которых стали гражданское общество, СМИ, студенты, юристы. Мы дали ответ на эти события — Белый дом объявил о введении самых серьезных санкций против режима Лукашенко», — подчеркнул представитель Госдепартамента.

Ранее, 9 августа, США ввели новые санкции против Белоруссии. Под ограничения попали Национальный олимпийский комитет, компании и предприятия оборонного, энергетического секторов, занятые в табачной, калийной промышленности, транспортной и строительной отраслях. Санкции распространяются на людей, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека.

Власти Великобритании в годовщину начала протестов в Белоруссии также приняли новые экономические санкции, которые коснулись калийных удобрений, нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо), а также товаров, используемых в производстве сигарет. Ограничения также введены со стороны Канады.

