В Госдуме оценили новость о подаренном олимпийскому чемпиону миллионе долларов

Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Юрий Синельщиков в разговоре с «Лентой.ру» оценил информацию о том, что депутат Магомед Гаджиев подарил миллион долларов двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву. По его словам, в самой щедрости нет ничего плохого и предосудительного, вопрос только в том, как были заработаны эти средства.

11 августа Садулаев рассказал, что Гаджиев подарил ему миллион долларов за победу на Играх в Токио. Однако позже представитель депутата заявил, что тот не делал таких подарков, а рассказанная спортсменом новость является фейком. Он уточнил, что тот лишь пригласил Садулаева в гости, чтобы поздравить с победой. Из поста Садулаева в Instagram упоминание о миллионе долларов также исчезло.

«Вызывает настороженность с точки зрения морали»

Синельщиков заметил, что оценить поступок Гаджиева довольно сложно, ведь в самом акте щедрости ничего постыдного нет. Однако вызывает вопрос, как были заработаны эти деньги, раз политик так легко с ними расстался.

«Когда депутат кому-то что-то дарит — это хорошо. Намного хуже, когда он активы переправляет за рубеж, — считает парламентарий. — Если у него есть деньги, нажитые легальным путем, почему бы ими не поделиться? Тем более, он ведь дарит их не своему коллеге или вышестоящему лицу, а спортсмену. Так что никакой катастрофы тут нет, вопрос один: откуда деньги? Он ведь отдал их не племяннику, дочери или сыну, а постороннему человеку. Когда мы слышим о такой сумме, преподнесенной в качестве подарка, сразу возникают подозрения, что это что-то ненормальное. Значит, легко он эти деньги нажил».

Политик добавил, что, несмотря на то что подобный шаг и вызывает настороженность с точки зрения морали, судить о нем нельзя, поскольку мы не знаем, как был заработан этот миллион долларов.

«Может, он как-то очень легко добыл их некриминальным путем. Или наследство получил», — предположил Синельщиков.

7 августа 25-летний Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке россиянин победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Таким образом, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он взял на Играх в Рио-де-Жанейро.