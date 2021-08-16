Мужчина поднялся в домик на дереве своего сына и раскрыл его обман

Пользователь Reddit под ником miroIi рассказал о том, как случайно раскрыл обман своего 17-летнего сына. Мужчина забеспокоился, когда подросток не отвечал на его сообщения, и решил подняться в домик на дереве, в котором тот нередко уединялся. Там он обнаружил, что юноша уединился с девушкой.

По словам автора истории, его сын часто уходил в домик на дереве, когда хотел побыть один. Однажды герой истории написал ему сообщение и попросил забрать доставку в центре города. Юноша не ответил, что заставило рассказчика начать переживать: как правило, сын читал его сообщения в течение пары минут. Тогда мужчина решил позвонить, но вызов сразу переключился на автоответчик.

Обеспокоенный таинственным исчезновением сына, герой истории отправился в домик на дереве. Он уточнил, что они с женой никогда не заходили туда, так как уважали личное пространство подростка. С этой же целью автор поста надел наушники, так как он не хотел подслушивать чужие разговоры.

Поднявшись в домик, мужчина обнаружил, что его сын занимался сексом со своей девятнадцатилетней девушкой. Он быстро спустился и начал звать юношу. Тот вышел и, не зная, что отец видел его с девушкой, попытался объяснить, почему он не отвечал.

«Я сразу сказал сыну, что знаю обо всем происходящем, и попросил его возлюбленную немедленно уйти», — поделился miroIi и уведомил сына, что сообщит обо всем его строгой матери.

«Наверное, теперь ему больше не разрешат подниматься в домик на дереве. И я почти уверен, что мать, посадит его под домашний арест», — предположил мужчина и добавил: «Но единственное, что я знаю наверняка, — теперь у нас обоих психологическая травма из-за произошедшего». В дополнении к посту он уточнил, что решил не раскрывать тайну матери, а оставить ее между ним и сыном.