Самую дорогую модель Ferrari уронили во время разгрузки

Сотрудники службы доставки уронили во время разгрузки самую дорогую модель автомобильного ряда итальянского бренда Ferrari. Соответствующий ролик появился в Instagram.

Блогер и инвестор Бав Маджития (Bav Majithia) опубликовал видео, на котором запечатлен момент падения гиперкара Ferrari SF90 Stradale желтого цвета из грузовой машины. На размещенных кадрах видно, что у работников доставки произошли проблемы с механизмом погрузчика, в связи с чем автомобиль резко упал на землю.

Известно, что данная машина является самой быстрой и дорогой из всех представленных в линейке Ferrari. Как сообщает издание Carscoops, суперкар заказал топ-менеджер медицинской компании, имя которого не раскрывается. Ferrari SF90 Stradale с широким набором дополнительных опций обошелся ему в 1,5 миллиона долларов (более 110 миллионов рублей).

В июле 2020 года в Австралии незастрахованный спортивный автомобиль Ferrari F40 красного цвета врезался в дерево и попал на видео очевидцев. Никто из пассажиров не пострадал. Отмечается, что названная модель Ferrari была выпущена в 1987 году к сорокалетию марки. Всего было воспроизведено 1315 автомобилей. Цена одного составляет 2,4 миллиона долларов (183 миллиона рублей).