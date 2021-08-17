Три человека погибли в Кабуле после стрельбы из американского вертолета

Стрельба из американского вертолета над Кабулом привела к гибели нескольких человек

Три человека были застрелены и еще десять пострадали после стрельбы из американского вертолета в Кабуле, сообщает ТАСС со ссылкой на афганское агентство «Пажвок».

По их данным, вертолет пролетал над районом Дех-Сабз в афганской столице, когда из него были произведены выстрелы. Американские военные, находящиеся в Афганистане, пока что не прокомментировали информацию об этом.

16 августа сообщалось, что американские военные застрелили двух вооруженных людей на территории международного аэропорта Кабула. Те приблизились к военным, охранявшим взлетно-посадочную полосу.

Всего в тот день сообщалось о гибели как минимум семи человек в ходе беспорядков в кабульском аэропорту. Среди них были двое, пытавшихся улететь на американском военном самолете, привязав себя к шасси.