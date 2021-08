Sony удалила эксклюзив PlayStation из магазина

Sony удалила оригинальную версию тайтла Ghost of Tsushima из магазина PlayStation. Об этом сообщает издание WiredupReport.

Базовая версия эксклюзивной игры для приставок PlayStation оказалась недоступной для покупки в фирменном магазине Sony. Ограничение касается всех платформ — как PS5, так и PS4. Журналисты связывают удаление игры со скорым выходом новой версии тайтла.

В настоящий момент в PlayStation Store доступна режиссерская версия Ghost of Tsushima. Релиз игры состоится 20 августа, стоимость тайтла в России составляет 5499 рублей.

Авторы отметили, что удаление базовой версии игры перед выпуском расширенной является обычной практикой для Sony. Режиссерская версия будет включать в себя несколько технических усовершенствований для PlayStation 5 и новую локацию Iki Island.

Ghost of Tsushima — видеоигра в жанре action-adventure с открытым миром, вышедшая 17 июля 2020 года. Тайтл был разработан компанией Sucker Punch Productions для PlayStation 4.

В конце июля стоимость Ghost of Tsushima резко снизилась — игра подешевела с 4490 рублей до 3590 рублей. Также подешевели и другие крупные тайтлы: The Last of Us Part II, Days Gone и Death Stranding.