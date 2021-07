Игры для PlayStation подешевели

Некоторые игры для приставок Sony подешевели в России. На это обратили внимание авторы сервиса PsPrices.

Речь идет о снижении стоимости тайтлов в розничных магазинах. В частности, подешевели игры для PlayStation The Last of Us Part II, Days Gone и Death Stranding. Стоимость указанных игр снизилась на 35 процентов — с 4490 до 2890 рублей. Ghost of Tsushima, ранее доступную за 4490 рублей, можно приобрести за 3590 рублей.

Снижение цены не коснулось официального магазина PlayStation Store, где почти все вышеперечисленные тайтлы доступны по прежней стоимости. При этом игра Days Gone («Жизнь после» в российской локализации) продается в PS Store дешевле, чем у отечественных ретейлеров — за 1749 рублей. Однако в этом случае имеет место временная скидка.

Авторы предполагают, что речь идет о коррекции цен, а не о сезонных распродажах: «Скорее всего это именно снижение, в тех же "М.Видео" и "Эльдорадо" вообще ни слова о скидке».

В конце июня геймеры заметили, что Sony подняла цены на ряд игр для PlayStation в России. В частности, стали стоить дороже эксклюзивы для платформы PS — Bloodborne, Uncharted: The Lost Legacy и God of War. Их стоимость увеличилась с 1349 до 1429 рублей.