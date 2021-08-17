ЮНЕСКО призвало защитить памятники в Афганистане

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвало международных коллег защитить объекты культурного наследия в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы организации Тому Малара.

В первую очередь организация призвала сохранить такие памятники, как Национальный музей Афганистана в Кабуле и Музей исламского искусства в Газни. В списке оказались и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО: Минарет и археологические объекты в Джеме, а также культурный ландшафт и археологические памятники в долине Бамиан.

«Богатое и разнообразное наследие, находящееся на территории Афганистана, имеет исключительную ценность для всего человечества. И это наследие должно быть сохранено», — подчеркнул Малар.

В воскресенье, 15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент Ашраф Гани сразу же покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Вскоре многие государства начали завершать дипмиссии в стране и эвакуировать своих граждан.