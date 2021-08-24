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Известный журналист покинул «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым

Журналист Нобель Арустамян заявил об уходе с «Матч ТВ» из-за интервью с Павлом Мамаевым
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Нобель Арустамян
Нобель Арустамян
Фото: @nobel_arustamyan

Спортивный журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил об уходе с телеканала «Матч ТВ». В своем Telegram-канале он уточнил, что причиной стало интервью с футболистом Павлом Мамаевым о его судебном процессе с бывшей супругой Аланой.

Журналист рассказал, что получил задание от редакции встретиться со спортсменом. «Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде "Пусть говорят" или "Окна", при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно», — отметил журналист.

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Арустамян подчеркнул, что «никогда не копался в личной жизни людей» и заниматься подобным не собирается. По словам журналиста, он до последнего пытался убедить руководство телеканала «Матч ТВ» не выпускать такой материал в эфир. Однако доводы комментатора не нашли отклика у начальства, и в результате он решил написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга футболиста Павла Мамаева обвинила его в попытках отнять у нее дочь и взыскать с нее алименты.

Пара развелась в апреле. Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону. Тогда стороны не смогли прийти к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах. В частности, такое заявление она сделала в декабре 2018 года, опубликовав фото аккаунта предполагаемой любовницы Мамаева. У пары есть общий ребенок — дочь Алиса.

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