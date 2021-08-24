Климатолог Рябов спрогнозировал глобальную катастрофу через век

Климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов заявил, что человечество ждет глобальная катастрофа. Если государства не уменьшат выбросы парниковых газов, то уровень Мирового океана повысится примерно на пять метров уже через 100 лет, сообщает радио «Спутник в Крыму».

Причины катастрофы

Рябов объяснил, что увеличение уровня Мирового океана даже на несколько метров затопит около 30 процентов суши, на которой в данный момент живут люди. По мнению климатолога, это будут наиболее населенные территории на планете. Глобальное потепление вызовет новое великое переселение народов уже через век, поскольку людям придется переносить жилье и производство, предрек эксперт.

Предполагаемые сроки

Согласно приблизительным расчетам, значительное повышение уровня Мирового океана будет заметно в ближайшие 30 лет. Климатолог спрогнозировал, что изменится и уровень Черного моря.

2050 год «существенное» повышение уровня Мирового океана

Специалист предупредил, что малейшие изменения в климате способны вызвать серьезные и непростые для человечества последствия.

Изменение климата всего на несколько градусов повлечет за собой такие глобальные изменения, приспособиться к которым будет очень нелегко Владимир Рябов Фото: Владимир Рябов / «ВКонтакте»

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Возможные решения проблемы

При этом доцент допустил, что пессимистичные прогнозы могут остаться только предположениями. По словам Рябова, многие страны в последнее время пришли к выводу о необходимости сокращать выбросы парниковых газов. Эта проблема обсуждается на наиболее высоком уровне, а для ее решения осуществляются «достаточно серьезные шаги».

Климатолог считает, что если затормозить процесс глобального потепления, то возможно перенести сроки предполагаемой катастрофы на 100-300 лет. Полностью остановить климатические изменения невозможно, подчеркнул он.

Думаю, усилия человечества в этом направлении будут нарастать с каждым годом, потому что все люди и страны, независимо от политических и экономических целей и задач, заинтересованы в том, чтобы этого не произошло Владимир Рябов Фото: Владимир Рябов / «ВКонтакте»

В таком случае у человечества появится больше времени для подготовки к грядущим изменения, заключил Рябов.

Самыми опасными странами в мире, по версии Reuters, являются Россия и Китай, поскольку государства пока не представили планы по декарбонизации. Председатель группы экспертов, консультирующих Форум уязвимых для изменения климата 48 стран, Салимул Хук считает, что прогресс стран в борьбе с глобальным потеплением следует измерять конкретными действиями по сокращению выбросов, а не приблизительными целями на будущее.