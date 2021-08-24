Президент Танзании рассказала о плоской груди и мужеподобности футболисток

Президент Танзании рассказала о сложности поиска мужа для футболисток с плоской грудью

Президент Танзании Самие Сулуху рассказала о сложности поиска мужа для футболисток. Об этом сообщает BBC Sport.

Заявление политик сделала на встрече с мужской молодежной футбольной сборной страны. По мнению Сулуху, спортсменки с плоской грудью похожи на мужчин, поэтому практически лишены шансов на счастливую семейную жизнь. Кроме того, президент порассуждала о тяжелой жизни атлетов и призвала государство позаботиться о них после окончания карьеры.

Заявление Сулуху о футболистках подвергли критике местные политики. Танзанийская оппозиционерка Кэтрин Руге назвала комментарий президента унижением для всех женщин.

Сулуху вступила в должность президента Танзании в марте этого года. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту.

