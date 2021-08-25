Мамаев рассказал об огромных тратах бывшей жены

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дал откровенное интервью о конфликте с бывшей супругой Аланой в эфире «Матч ТВ». Полная версия разговора доступна на YouTube.

В беседе с журналистом Нобелем Арустамяном Мамаев признался, что не жалеет о разводе и считает, что в лице экс-супруги он «столкнулся с дьяволом». Также хавбек упомянул несколько фактов, свидетельствующих о расточительности бывшей жены.

32-летний футболист описал огромные траты экс-супруги. По словам Мамаева, во время поминок по его отцу он получил СМС со счетом на покупку кремов на 70 тысяч рублей. Футболист признался, что его возмутило то, что Алана занимается шоппингом в подобный день. Также он заявил, что переводил экс-супруге десять миллионов рублей, чтобы поддержать ее и детей.

Однако, как утверждает Мамаев, его бывшая жена продолжает просить денег, а дочь жалуется на то, что не может купить ничего к школе. Также Мамаев заявил, что его бывшая супруга некоторое время снимала апартаменты в центре Москвы за 350 тысяч в месяц.

Пара развелась в апреле. Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. Алана неоднократно обвиняла экс-футболиста сборной России в изменах. В частности, такое заявление она сделала в декабре 2018 года, опубликовав фото аккаунта предполагаемой любовницы Мамаева. У пары есть общий ребенок — дочь Алиса.