Украинка отдаст тренеру подаренную за бронзу Олимпиады квартиру

Украинка Ирина Коляденко, завоевавшая бронзу на Олимпиаде в Токио в вольной борьбе, решила отдать подаренную государством квартиру личному тренеру Владимиру Яременко. Об этом спортсменка рассказала в Facebook.

Она рассказала, что губернатор Киевской области Василий Володин вручил ей ключи от однокомнатной квартиры площадью 41 квадратный метр в ее родном городе Ирпень. «Завтра я могу начать ремонтные работы, но за всеми моими победами стоит другой человек. Это мой тренер, с которым я работаю восемь лет», — добавила Коляденко.

Спортсменка отметила, что у ее наставника есть жилищные проблемы, поэтому она приняла решение отказаться от недвижимости в его пользу. «Ты заслуживаешь ее! А я продолжаю мечтать и работать над тем, чтобы мечты сбывались», — написала украинка.

На Олимпиаде в Токио Коляденко завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 62 килограммов. 22-летняя спортсменка также становилась серебряным призером чемпионата мира и побеждала на европейском первенстве.