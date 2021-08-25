В российском регионе решили раздать учителям по 10 тысяч рублей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил о дополнительных выплатах тем категориям граждан, которые не были охвачены на федеральном уровне. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

По 10 тысяч рублей раздадут учителям школ и колледжей, а также воспитателям детских садов, другие сотрудники этих учреждений получат по 5 тысяч. На какой срок намечены выплаты, Руденя не уточнил.

Президент России Владимир Путин ранее анонсировал разовые выплаты российским пенсионерам, в том числе работающим, и силовикам. Первые получат по 10 тысяч рублей, вторые — по 15 тысяч.

Кроме того, ранее было принято решение о разовых выплатах на школьников в размере 10 тысяч рублей. Они начались со 2 августа, на две недели раньше, чем предполагалось изначально. На эти цели выделены 204 миллиарда рублей.

Выплаты пенсионерам и силовикам, по оценке министра финансов Антона Силуанова, обойдутся в 500 миллиардов рублей. Глава ведомства заметил, что такая акция существенно скажется на доходной части бюджета.