Бекхэма обвинили в неисполнении обещания

Футбольный клуб «Интер Майами» в обмен на аренду не построил парк в городе Форт-Лодердейл

Американский футбольный клуб «Интер Майами», который принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом, обвинили в неисполнении обещания построить парк в городе Форт-Лодердейл. Владельцы команды должны были возвести объект в обмен на бесплатную аренду территории стадиона, сообщает The Guardian.

В 2019 году инвестиционная группа Miami Beckham United арендовала стадион на безвозмездной основе на 50 лет. Инвесторы должны были построить по соседству на государственной собственности площадью восемь гектаров парк, зоны для прогулок и занятий спортом, детскую площадку и зону для выгула собак. В качестве срока исполнения указали лето 2020 года.

В итоге Бекхэмом с партнерами возвели стадион на 18 тысяч зрителей за 160 миллионов долларов, однако парк на территории так и не появился. Вице-мэр города Хизер Мораитис (Heather Moraitis) назвала обязательство инвесторов «пустым обещанием», отметив, что они огородили предназначенный для парка участок и используют его как стоянку.

При этом Мораитис предположила, что футболист не знает об инциденте. «Я даже не уверена, что Дэвид Бекхэм в курсе того, что происходит. Я бы объяснила ему, почему мой город и мои люди чувствуют себя разочарованными. Я не думаю, что он стал бы отворачиваться от всего сообщества. Он воплощает мечты, а не убивает их», — отметила вице-мэр.

Спустя время инвесторы предложили другой план — они захотели забрать часть участка для женской команды и заплатить городу за строительство парка на оставшейся территории. По словам городских властей, подобный проект оказался бы дороже и занял бы больше времени.

В Miami Beckham United отказались комментировать ситуацию. В разговоре с изданием South Florida Sun Sentinel представитель инвесторов Стефани Тутейкер (Stephanie Toothaker) объяснила отложенное строительство пандемией коронавируса и стремлением компании узнать пожелания жителей о том, какой они видят территорию.

В июне 2021 года Дэвид Бекхэм приобрел десять процентов акций британской компании Lunaz, которая занимается переоборудованием классических автомобилей в электрокары. Полученные от футболиста деньги решили направить на расширение производства в сторону электрификации грузового транспорта.