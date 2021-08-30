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В Госдуме оценили напоминание Байдену об обещании быть жестким с Россией

Депутат ГД Бальбек: США будут убеждать Украину в союзничестве, но только на словах
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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе/ Facebook

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил обращение украинских политиков к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода «Северный поток-2» и послать России сигнал о готовности поддержать Киев и быть жестким с Москвой. Его слова приводит RT.

Парламентарий уверен, что на словах Вашингтон будет давать гарантии союзнических отношений, однако их цена невелика. Кроме того, политик уверен, что в американскую администрацию приходят миллионы таких посланий, которые никто не читает. Решающее слово о трубопроводе скажет Германия, и для Соединенных Штатов оно будет более фундаментальным, чем украинские претензии.

«Америка не будет таскать каштаны из огня для кого-то, это удел так называемых американских союзников. Главный локомотив Европы желает получать российский газ, и этим всё сказано. Поэтому амбиции Украины будут отброшены в сторону, как шайба в дальний угол», — заключил Бальбек.

Ранее Украинские политики и общественные деятели написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой остановить «Северный поток-2». Его авторы напомнили Байдену об обещании быть жестким по отношению к России и остановить строительство газопровода. По мнению украинских политиков, США должны изменить свою позицию и защитить Украину и Европу от влияния Москвы.

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