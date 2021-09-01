Турция построит свой «Пентагон» в форме полумесяца

Власти Турции собрались построить собственный «Пентагон»: военно-административный комплекс в полтора раза больше американского Министерства обороны в Вашингтоне, сделанный в форме полумесяца. Об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет Business Insider.

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«Здесь мы воздвигнем постройку, которая будет вселять ужас в наших врагов и уверенность в наших друзей», — объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки первого камня.

Сообщается, что площадь комплекса составит более 8,8 миллиона квадратных метров — для сравнения, площадь американского Пентагона составляет около 6 миллионов квадратных метров. Комплекс вместит до 15 тысяч сотрудников.

В центре композиции — здание в форме звезды, которое будет использоваться под выставки, и еще одно — в форме полумесяца, в котором будут проходить церемонии. Таким образом комплекс повторяет символ на флаге турецкого государства и других мусульманских стран.

В последние месяцы в СМИ все чаще говорят о планах Анкары создать объединенную тюркскую армию вместе с Азербайджаном. В Турции эти сообщения опровергают.