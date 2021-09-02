Дерматолог посоветовала россиянкам менять косметику раз в три месяца

Дерматолог Минздрава Махнева: косметику нужно менять каждые три месяца для отдыха кожи

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева посоветовала россиянкам менять косметику раз в три месяца, поскольку кожа привыкает к средствам ухода и ей требуется отдых. Об этом сообщает телеканал «360».

Это не означает, что старые упаковки нужно выбросить, добавила дерматолог. К ним можно вернуться спустя некоторое время. Также при выборе косметики стоит воспользоваться пробниками, чтобы понять, подходит ли человека конкретная линия.

«Если сначала при применении сначала все было хорошо, это не значит, что так будет в последующем. Поэтому нужно периодически отдыхать от своей любимой линии Потом к ней можно вернуться», — объяснила Махнева.

Она также посоветовала подбирать лечебную косметику под свой тип кожи после консультации специалиста и рекомендовала выбирать средства одной линейки, начиная от тоника и пенки для умывания до крема.

Дерматолог напомнила, что производители разрабатывают продукцию под конкретную проблему, например, акне, кожный зуд или шелушение. Специалист заключила, что даже при нормальном использовании в первое время в дальнейшем может возникнуть аллергическая реакция.

Ранее врач-дерматовенеролог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Новосибирске Юлия Чиркина рассказала, что изменения на коже могут говорить о ряде внутренних заболеваний, которые связаны с нарушением работы различных желез. По ее словам, нарушения кожи зачастую проявляются при гастроэнтерологических заболеваниях, болезнях эндокринной системы, сахарном диабете.

