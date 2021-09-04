Машины с приднестровскими номерами не пустили из России на территорию Украины

Автомобили с номерами Приднестровья не смогли пересечь границу Украины при въезде из России, поскольку страна закрыла доступ на свою территорию машин, зарегистрированных в непризнанной республике. Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».
Очевидцы рассказали, что их вынудили бросить свой транспорт и добираться другим способом, пограничники заявляли, что «с такими номерами вы продолжать движение не будете».
Некоторые после длительных разбирательств на границе оставили свои машины в России и въехали на территорию Украины на рейсовых автобусах. По информации телеканала, таких случаев много, причем это коснулось не только личного, но и коммерческого транспорта, поскольку автобусные маршруты могут обслуживать только иностранные перевозчики.
Глава пресс-службы МИД непризнанного Приднестровья Павел Гальцев сообщил, что в настоящее время министерство рассматривает варианты оказания помощи гражданам, оказавшимся в такой ситуации, его слова приводит ТАСС.
Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с 1 сентября будет запрещен въезд на территорию страны автомобилей с номерами непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Исключение из списка составят машины с номерами нейтрального и согласованного с Молдавией образца.