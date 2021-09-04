Теннисистка Наоми Осака приостановила карьеру

Японская теннисистка Наоми Осака уступила канадке Лейле Фернандес в третьем круге Открытого чемпионата США и приняла решение на время прекратить выступления. Об этом сообщает «Би Би Си».

Третья ракетка мира проиграла канадской спортсменке Лейле Фернандес, которая располагалась лишь на 73-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Таким образом, Осака не сумела защитить титул чемпионки US Open.

На пресс-конференции после неудачи Осака призналась, что намерена приостановить карьеру, сославшись на непростое эмоциональное состояние. «В последнее время я не чувствую себя счастливой, если побеждаю. Только облегчение. А поражение наводит грусть. Думаю, это не совсем нормально», — отметила она.

23-летняя Осака дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США. Также японка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии. В 2019 году она занимала первое место в рейтинге WTA.