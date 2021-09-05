Дворкович оценил дебют Карпина в сборной России

Дворкович о дебюте Карпина в сборной России: видно, что команда прибавляет с каждой игрой

Бывший председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович высказался о дебютных матчах Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России. Об этом сообщает РБК.

Он высоко оценил работу специалиста, отметив, что команда прибавляет с каждой игрой. Дворкович также добавил, что уровень соперников был разным. По его мнению, у сборной России хорошие шансы преодолеть квалификацию чемпионата мира.

Карпин был назначен тренером сборной России 23 июля, а в национальной команде дебютировал 1 сентября в игре квалификации чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0). Через три дня россияне в рамках этого же турнира победили Кипр (2:0).

После пяти туров квалификации в активе сборной России 10 очков, она делит с Хорватией первое место в группе H. 7 сентября команде Карпина предстоит дома встретиться с Мальтой.