Бывшая жена Мамаева потребовала от футболиста купить дочери зимнюю одежду

Бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана потребовала от бывшего мужа купить одежду для их дочери. Об этом она написала в сторис своего Instagram.

«Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви. Купи и пришли через адвокатов. Если ты настолько тупой, что этого не понимаешь, пишу тут», – написала она. Алане указали, что она может самостоятельно оплатить покупки, на что та задалась вопросом, зачем тогда нужен отец.

Мамаева уточнила, что экс-супруг перевел ей 30 тысяч на сборы ребенка в школу. «Он своим поведением сделал так, что его дочь начала называть его не папа, а Паша», — призналась она.

10 августа Мамаева обвинила игрока в попытках отнять у нее дочь. По ее словам, 32-летний хавбек подал иск в суд Ростова-на-Дону, хотя у пары нет совместного имущества в данном регионе. «Мы с дочкой прописаны в Москве, там же проживаем. Сам Павел прописан в Московской области. Подал там второй иск, чтобы отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты», — заявила женщина. Она утверждает, что Мамаев вводит суд в заблуждение.

Пара развелась в апреле. Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.