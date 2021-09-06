ФИФА отреагировала на прерванный матч между Бразилией и Аргентиной

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением о ситуации вокруг матча между сборными Бразилии и Аргентины. Об этом сообщает ТАСС.

В ФИФА выразили сожаление в связи с инцидентом, из-за которого встреча была прервана. При этом в организации подчеркнули, что первые отчеты о произошедшем уже получены и они будут изучены. «Эта информация будет проанализирована компетентными дисциплинарными органами, и решение будет принято своевременно», — добавили в ФИФА.

Встреча отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины состоялась 5 сентября на стадионе в Сан-Паулу. На десятой минуте игры на поле вышли полицейские и представители министерства здравоохранения Бразилии. Встреча была прервана, в знак протеста сборная Аргентины ушла в раздевалку.

В ходе разбирательства стало известно, что матч был остановлен по причине нарушения тремя футболистами небесно-голубых медицинского протокола. Речь идет о Джованни Ло Чельсо, Кристиане Ромеро и Эмилиано Мартинесе, которые выступают в клубах английской премьер-лиги (АПЛ) — «Тоттенхэме» и «Астон Вилле». Бразильская сторона настаивала, что игроки нарушили правила въезда в страну, так как не сообщили, что в течение последних 14 дней были в Великобритании, и не прошли карантин.

Позднее Ассоциация футбола Аргентины признала, что футболисты не последовали эпидемиологическим требованиям. Сами игроки подтвердили, что перед приездом в Бразилию были на территории Великобритании, но они соблюдали медицинские требования. После того как матч был остановлен, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) обратилась в ФИФА по поводу переноса игры.

Также стало известно, что «Тоттенхэм», за который выступают Ло Чельсо и Ромеро, оштрафует игроков. Клуб намерен прибегнуть к этой мере, так как футболисты проигнорировали требования АПЛ, запрещающие спортсменам покидать пределы Великобритании и посещать в страны, относящиеся к «красной зоне» по степени распространения коронавируса. Кроме того, игроки будут оштрафованы, они пропустят три матча «шпор».

