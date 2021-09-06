Игроков сборной Аргентины оштрафуют за участие в матче с Бразилией

Лондонский «Тоттенхэм» оштрафует футболистов, нарушивших требование не покидать Великобританию ради поездки в страны, которые из-за эпидемиологической ситуации находятся в «красной зоне». Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, наказание коснется игроков сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро, которые приняли участие в отборочном матче чемпионата мира-2022 против команды Бразилии. Кроме того, санкции применят к колумбийцу Давинсону Санчесу. Футболисты также пропустят три ближайших матча «шпор».

Матч Аргентины и Бразилии должен был пройти 5 сентября в Сан-Паулу. Игра была прервана на десятой минуте после того, как на поле появились полицейские и представители министерства здравоохранения страны. Они объяснили, что футболисты нарушили эпидемиологический протокол и по приезде из Великобритании не прошли 14-дневный карантин. Несогласные с остановкой игры футболисты небесно-голубых покинули поле.

Позже Ассоциация футбола Аргентины признала, что Чельсо и Ромеро действительно нарушили коронавирусные правила при въезде в страну. Также игроки подтвердили, что до посещения Бразилии были в Великобритании. Однако, по мнению аргентинской стороны, футболисты соблюдали медицинские требования. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу переноса матча. Судья и комиссар игры представят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия.