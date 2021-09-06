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В МВД назвали самые частые причины для запрета иностранцам приезжать в Россию

МВД: чаще всего иностранцам запрещали въезд в Россию за административные нарушения
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Чаще всего иностранцам запрещают въезд в Россию за неоднократные административные правонарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Согласно данным ведомства, нарушение законодательства в 2021 году стало самой распространенной причиной отказа. Также в ведомстве рассказали, что часто иностранцам отказывали из-за превышения установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания в ней. Отмечается, что всего существует 22 основания для того, чтобы временно запретить въезд в Россию гражданам других государств.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря этого года Министерство внутренних дел России начнет выдавать мигрантам пластиковые карты, в которые будет встраиваться электронный носитель с данными о прохождении дактилоскопии и фотографии. Уточняется, что пластиковые карты с чипами будут выдавать при наличии технической возможности. Если же ее нет, то в карте электронного носителя не будет.

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