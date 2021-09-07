Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной

Глава ФИФА Джанни Инфантино о прерванном матче Бразилия — Аргентина: это безумие

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отреагировал на прерванный матч между Бразилией и Аргентиной. Он высказался в интервью Reuters.

Происходившие события функционер назвал безумием. Он также отметил, что организации предстоит решать эти проблемы.

6 сентября ФИФА отреагировала на произошедшее. В организации заявили, что изучат все поступившие документы, после чего дисциплинарные органы вынесут решение.

Встреча отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины прошла 5 сентября. На десятой минуте игры на поле вышли полицейские и представители министерства здравоохранения Бразилии. Они планировали задержать нескольких аргентинских футболистов, нарушивших ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. В итоге матч был сорван, а сборная Аргентины в полном составе покинула Бразилию.

