Названа стоимость самой дорогой квартиры Красной Поляны

Самая дорогая квартира в поселке Красная Поляна недалеко от Сочи обойдется в 46,5 миллиона рублей. Стоимость объекта назвал эксперт местного рынка недвижимости Кирилл Флутков, его слова приводит «Комсомольская правда».

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Дорогое жилье площадью 100 квадратных метров находится в доме на улице Турчинского. В нем две спальни, две ванные комнаты и три террасы. Будущий владелец объекта получит и мебель. Жилье не нужно ремонтировать, а можно будет сразу переехать.

По словам эксперта, в сентябре 2021 года средняя стоимость квартиры в поселке достигла 16,9 миллиона рублей, а средняя площадь составила 59,4 квадратного метра. На данный момент самый доступный по цене вариант оценивается в 7 миллионов рублей — квартира в 31 «квадрат» в доме, построенном в 2017 году.

Ранее эксперты агентства Skolkovo Realty определили стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке в Сочи. Объект площадью более 800 квадратных метров оценили в 670,6 миллиона рублей (836,5 тысячи рублей за «квадрат»). Он располагался в Центральном районе города.