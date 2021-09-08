В Латвии отказались содействовать Минску в расследовании геноцида белорусов

Генеральная прокуратура Латвии безосновательно отказалась оказывать Белоруссии правовую помощь в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры Белоруссии.
По данным ведомства, отказ содействовать в поимке военных преступников обоснован страхом латвийской стороны нанести ущерб суверенитету и безопасности страны, а также поставить под угрозу права и свободы своих граждан. Это, отметили в прокуратуре, «свидетельствует об откровенном пособничестве в сокрытии военных преступников и элементарном отрицании ценности человеческой жизни».
Белорусские правоохранители отметили, что члены правительства Латвии не раз были уличены в связях с нацистскими преступниками. В качестве примера приводится встреча в Канаде министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса с членами канадского отделения организации «Ястребы Даугавы», основателями которой являются ветераны Латышского СС.
В июне Генеральная прокуратура Белоруссии направила Латвии запрос об оказании международной правовой помощи по делу в отношении 400 живущих ныне эсэсовцев. В ходатайстве говорилось, что они участвовали в истреблении мирного населения Белоруссии. С ходатайством был передан и список с фамилиями и именами 22 бывших членов Латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса.