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Популярного комика оштрафовали на 100 тысяч рублей за шутку

Mash: комик Илья Соболев выплатил 100 тысяч рублей юристу Леониду Тарантову за шутку
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Фото: @sobolev_tut

Популярный комик, бывший резидент Comedy Club Илья Соболев выплатил 100 тысяч рублей юристу из Тольятти Леониду Тарантову, который подал на него в суд за шутку, прозвучавшую в одном из выпусков программы «Можно ваш телефончик?». Об этом сообщает «Mash на Мойке» в Telegram.

Изначально истец требовал от комика 84 миллиона рублей. Соболев предложил Тарантову заключить мировое соглашение, тот согласился. В результате стороны договорились, что комик выплатит ему 100 тысяч рублей.

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«Нам эти споры уже давно неинтересны. Там очень много разных фактов, которые указывают на то, что мы не виноваты настолько, насколько нас считает виноватыми данный гражданин из Тольятти», — отметил Соболев.

Адвокат комика Антон Стружков добавил, что в таких делах обычно «взыскиваются суммы в единицы, десятки, тысячи рублей».

Шутка, разозлившая Тарантова, прозвучала в выпуске шоу «Можно ваш телефончик?» в ноябре 2019 года. По правилам программы, гостю Соболева надо было отправить случайному контакту аудиосообщение: «Почему о том, что ты *** (гомосексуал), я узнаю в последнюю очередь?» Юрист из Тольятти заявил, что оскорбительное сообщение было отправлено ему, и подал в суд на Соболева, потребовав от него 84 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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