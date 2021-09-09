Джефф Монсон подерется с Тактаровым

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон вернется к выступлениям и подерется с другим ветераном — Олегом Тактаровым. Об этом сообщает Sport24.

50-летний Монсон сообщил, что договорился с организацией Hardcore о проведении схватки с 54-летним Тактаровым. Таким образом, он подтвердил свое возвращение в смешанные единоборства. Тактаров известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В 1995-м году он стал чемпионом турнира UFC 6, победив в финале американца Тэнка Эббота.

6 сентября стало известно, что Монсон планирует возобновить выступления в MMA. Сам политик отмечал, что рассчитывает на бой с тяжеловесом Александром Емельяненко.

Монсон не выступал в MMA с 2016 года. В январе 2021-го он объявил о завершении карьеры. Уроженец США получил российский паспорт в мае 2018 года. Американец избрался в Совет депутатов Красногорска от партии «Единая Россия». От гражданства США ветеран MMA в итоге отказался.

На счету Монсона 60 побед при 26 поражениях.