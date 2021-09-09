Стало известно место похорон главы МЧС Зиничева

«Интерфакс»: главу МЧС Зиничева похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге

Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Место церемонии стало известно «Интерфаксу».

«Похороны пройдут 10 сентября в 15:00 мск на Северном кладбище Петербурга», — сказал источник агентства.

Церемония прощания с главой МЧС пройдет в пятницу, 10 сентября, в Москве. Ее планирует посетить президент России Владимир Путин.

Евгений Зиничев ушел из жизни в возрасте 55 лет в Красноярском крае. По сообщениям МЧС, он погиб, пытаясь спасти человека. В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечала, что министр кинулся спасать упавшего с обрыва оператора съемочной группы.