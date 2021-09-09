Россия
 
Последние новости
Путин высказался о ситуации в Афганистане
Песков заявил о провале США в Афганистане
Вооруженный мужчина ворвался в здание грузинского банка
Хакеры взломали компьютеры ООН
Песков заявил об излучаемой ненависти к России от отношений США и Украины
Оценены траты Украины на содержание афганских беженцев
Названа частота возникновения волн коронавируса
Появилась информация об открытии кабульского аэропорта
Путин предупредил о последствиях «экспериментов» в Афганистане
Путин согласился присвоить 12 городам новые звания
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно место похорон главы МЧС Зиничева

«Интерфакс»: главу МЧС Зиничева похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Место церемонии стало известно «Интерфаксу».

«Похороны пройдут 10 сентября в 15:00 мск на Северном кладбище Петербурга», — сказал источник агентства.

Церемония прощания с главой МЧС пройдет в пятницу, 10 сентября, в Москве. Ее планирует посетить президент России Владимир Путин.

Евгений Зиничев ушел из жизни в возрасте 55 лет в Красноярском крае. По сообщениям МЧС, он погиб, пытаясь спасти человека. В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечала, что министр кинулся спасать упавшего с обрыва оператора съемочной группы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
Путин прокомментировал гибель Зиничева
Правительство почтило память Зиничева минутой молчания