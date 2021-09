Девушка узнала настоящее значение своей татуировки и удивилась

Продавец мебельного магазина раскрыл американке настоящее значение ее татуировки. Узнав, что тату-мастер написал на ее руке неправильную фразу на арабском языке, девушка крайне удивилась. Часть разговора с сотрудником торгового помещения запечатлела ее подруга, TikTok-блогерша kaliyyahhh.

Тиктокерша объяснила, что пришла вместе с темнокожей подругой в магазин. У девушки были короткие рукава, и один из сотрудников разглядел у нее татуировку на его родном арабском языке. Однако продавцу так и не удалось расшифровать наколку. Он сказал, что фраза не имеет смысла.

Девушка на несколько секунд впала в ступор и пыталась осмыслить информацию. Затем она решила доказать собеседнику свою правоту и показала ему эту же фразу в Google-переводчике. Героиня ролика предполагала, что у нее на руке написана мудрость: Be at peace, not in pieces («Будь спокоен, а не сломлен»). Однако продавец сказал, что слова на ее руке гласили: Be at peace, not cut up («Будь спокоен, не режь»). «Google ошибся», — добавил мужчина. Стоявшие рядом его коллеги-арабы подтвердили, что фраза на руке девушки действительно отличается от той, которую она хотела.

Позже kaliyyahhh записала еще одно видео, в котором рассказала, что ее подруга совершенно не расстроилась из-за услышанного. Наоборот, информация об ошибке лишь повеселила героиню ролика.