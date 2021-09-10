Галич раскрыла подробности госпитализации сына

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич сообщила, что ее сына Леона доставили в Морозовскую детскую клиническую больницу в Москве после того, как с ним случился припадок. Подробности госпитализации ребенка она раскрыла в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущая рассказала, что ее сыну стало плохо 8 сентября. «У нашего сыночка случился припадок, похожий на эпилептический. Это были самые страшные четыре минуты в моей жизни. Мы вызвали скорую, которая, к слову, очень быстро приехала к нам в коттеджный поселок», — поделилась она.

Посоветовавшись со знакомыми врачами, Галич решила дать согласие на то, чтобы ребенка положили в Морозовскую больницу и провели все необходимые обследования. По словам блогерши, ее заранее предупредили, что условия в учреждении далеки от пятизвездочного отеля, так как неврологическое отделение находится в старом корпусе.

Блогерша похвасталась, что ребенок перенес госпитализацию стойко. «Я не буду описывать состояния всех наших семей, но точно скажу, что сын — герой. (...) Конечно, очень капризничал, кровь из вены вообще, честно говоря, свела его с ума! Но все во благо. Все необходимо было сдать, чтобы понять причину припадка», — уточнила она.

Галич добавила, что сына уже выписали из больницы, так как страшные диагнозы не подтвердились. В заключение блогерша поблагодарила сотрудников больницы за профессионализм и оперативность.

Ранее телеведущая поделилась подробностями расставания с мужем бизнесменом Аланом Басиевым. Она заявила, что инициатором развода был супруг.