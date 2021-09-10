В Германии объяснили быстрое распространение COVID-19 в одном из регионов

В Германии объяснили причину быстрого распространения COVID-19 в закрытом помещении на карнавале в коммуне Гангельт (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Согласно результатам исследования немецких ученых из Боннского университета, причиной распространения инфекции стала плохая система вентиляции воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По информации источника, мероприятие, о котором идет речь, состоялось в феврале 2020 года. В нем приняли участие около 450 человек в возрасте от шести до 79 лет. Отмечается, что почти половина гостей (46%) впоследствии заразились коронавирусом.

Сообщается, что ученые на протяжении нескольких месяцев изучали расположение и передвижение людей, чтобы определить причину быстрого распространения инфекции. Им удалось прийти к выводу, что у гостей, которые находились вблизи вентиляционных отверстий, риск заразиться был гораздо выше.

Кроме того, ученые заметили, что чем старше были участники карнавала, тем выше был риск инфицирования. Также, по утверждению ученых, продолживший распространяться после мероприятия вирус привел к первой крупной вспышке коронавируса в Германии.

Ранее сообщалось о немецком миллиардере Клеменсе Тоннисе (Clemens Toennies), который оказался в центре скандала из-за мощной вспышки коронавируса на одном из его мясоперерабатывающих заводов. Сообщалось, что вспышка произошла на предприятии в земле Северный Рейн-Вестфалия, впоследствии на карантин пришлось посадить более 600 тысяч человек, проживающих во входящих в регион районах Гютерсло и Варендорф.