Нежелание Нурмагомедова драться в другом весе объяснили неуверенностью

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Би Джей Пенн упрекнул россиянина Хабиба Нурмагомедова в том, что спортсмен не соревновался в другой весовой категории. Об этом он написал в Instagram.

Пенн считает, что россиянин должен был попробовать свои силы в полусреднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в схватке с Камару Усманом. «Хабиб считает себя лучшим в легком весе, я же в этой категории, выходит, номер два. Однако, в отличие от меня, он никогда не дрался за титул в полусреднем весе», — заявил он.

Американец объяснил нежелание Нурмагомедова драться в другой весовой категории тем, что россиянин неуверенно себя чувствует на спине. «Он не настолько хорош в джиу-джитсу», — добавил Пенн. Он напомнил, что, выступая в других весовых категориях, ему часто приходилось оказываться в партере под своим соперником. «Из этого положения тяжелее выбраться. Нужно выжить, а затем отбиться, чтобы одержать победу», — считает американец.

Нурмагомедов трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. В клетке россиянин неоднократно демонстрировал навыки в борьбе. Нурмагомедов — чемпион мира по боевому самбо и обладает черным поясом по дзюдо.

Пенн — бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весе.