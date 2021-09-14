Российские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких

Врачи госпиталя в Краснодаре спасли 38-летнего мужчину со 100-процентным поражением легких

Кубанские врачи ковидного госпиталя спасли пациента со 100 процентым поражением легких. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края со ссылкой на слова губернатора края Вениамина Кондратьева в социальных сетях.

В сообщении отмечается, что 38-летний мужчина попал в реанимацию краевой клинической больницы №2 с COVID-19 два месяца назад.

По словам Кондратьева, пациента подключили к аппарату ЭКМО. «Медики буквально вытащили его с того света», — написал губернатор. Он отметил, что сегодня пациент может дышать без кислородной поддержки.

Кондратьев также выразил благодарность «всем, кто работает в красной зоне».

В августе губернатор Краснодарского края расссказал в своем Instagram-аккаунте о другом успешном случае помощи пациенту со 100-процентным поражением легких из-за COVID-19.

Ранее сообщалось о фельдшере Алене Кириловской из заполярного поселка Воронцово, которая одна вылечила всех членов экипажа теплохода от COVID-19.