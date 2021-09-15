Отказавшегося бороться на ОИ с израильтянином дзюдоиста отстранили на 10 лет

Алжирского дзюдоиста, отказавшегося бороться на ОИ с израильтянином, отстранили на 10 лет

Алжирский дзюдоист Фатхи Нурин получил десятилетнюю дисквалификацию. Об этом сообщает The Sun.

Международная федерация дзюдо (IJF) наказала спортсмена за отказ бороться с представителем Израиля Тохаром Бутбалом на Олимпиаде в Токио. На такой же срок отстранен тренер спортсмена Амар Бениклеф.

В IJF отметили, что специалист и его подопечный использовали Игры как «платформу для протеста и продвижения политической и религиозной пропаганды». Алжирцев также обвинили в нарушении Олимпийской хартии.

Инцидент произошел 24 июля. Нурин отказался выходить на татами на поединок против Бутбала, после чего был снят с соревнований. Позже алжирец заявил, что абсолютно уверен в правильности своего решения.