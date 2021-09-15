Футболист «Ливерпуля» пожалел нанесшего ему тяжелую травму соперника

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт не согласился с решением Футбольной ассоциации Англии (FA) дисквалифицировать защитника «Лидса» Паскаля Стрейка, нанесшего ему тяжелую травму. Игрок оставил соответствующий комментарий в Instagram.

Футболист заявил, что ему жаль соперника. «Скоро дисквалификация закончится, и ты вернешься в боевой готовности. Сохраняй позитивный настрой, брат», — отметил Эллиотт.

Стрейк был дисквалифицирован FA на три матча. «Лидс» подал апелляцию, которая не была удовлетворена.

18-летний Эллиотт в столкновении со Стрейком получил вывих голеностопа, игрок «Лидса» был удален. Англичанин успешно перенес операцию, но рискует больше не выйти на поле в нынешнем сезоне. Защитник «Лидса» извинился перед оппонентом, отметив, что в его действиях не было умысла.

Игра «Ливерпуля» с «Лидсом» прошла 12 сентября. Победу со счетом 3:0 одержали мерсисайдцы.