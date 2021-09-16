В Госдуме призвали изменить ГОСТ по нанесению тонировки

Вместо того, чтобы запрещать людям устанавливать в автомобилях шторки, каркасные сетки и съемную пленку-тонировку, необходимо поменять ГОСТ. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он убежден, что послабление нормы в части нанесения тонировки на передние и боковые стекла не повлияет на безопасность на дорогах и создаст комфортные условия для водителей.

Ранее в МВД опровергли информацию о том, что в России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в автомобилях. До этого в СМИ появилась информация о том, что инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. До этого сотрудники Госавтоинспекции ограничивались предупреждением или штрафом в размере 500 рублей, в настоящее время вместе с денежным взысканием инспекторы якобы предписывают снять шторки в течение десяти дней или прямо на месте. В случае невыполнения такого требования автоинспекция может остановить регистрацию машины.

В ведомстве пояснили, что санкция для таких нарушений действует уже более десяти лет — штраф за нарушение составляет 500 рублей. В МВД добавили, что изменений в эту правовую норму не вносилось, их также пока не планируется в будущем.

Мы вынуждаем людей обходить закон, вместо того чтобы разумно пересмотреть ГОСТ

Люди не готовы отказаться от защиты от солнца, будь то шторки, сетки или съемная пленка, высказался Нилов. Он призвал принять это и заняться пересмотром ГОСТа, снизить уровень светопропускающей способности пленки на стеклах автомобилей с 70 до 50 процентов.

«Раньше выписывали штраф, который составляет 500 рублей, затем стали понимать, что люди готовы нарушать и от тонировки отказываться не готовы. Но вместо того, чтобы поменять ГОСТы, начали придумывать новые механизмы. Мы внесли проект закона, где предложили этот штраф убрать и тем самым дать возможность людям тонировать передние и боковые стекла. Также мы попросили правительство пересмотреть ГОСТ на тонировку. Мы убеждены, что на безопасность это не влияет, наоборот если сделать разумное послабление, это будет позитивным изменением», — считает политик.

Он подчеркнул, что появление различных ухищрений для борьбы с палящим солнцем — это тот шаг, на который россиян толкает нынешний закон. «Действительно, люди стали придумывать съемную пленку или те же шторки с сеткой. Но ведь для того, чтобы человека привлечь к ответственности, прибор должен зафиксировать нарушение светопропускания. Когда сотрудник полиции останавливает водителя, в этот момент пленка обычно снимается или эти шторки убираются. Получается человека не за что привлечь. Мы вынуждаем водителей обходить закон этими "интересными" приспособлениями. Хотя можно было бы разумно пересмотреть ГОСТ, взяв за пример практику разных стран. Например, в Америке в некоторых штатах, наоборот, тонировка передних и боковых стекол — это обязательное требование», — поделился Нилов.

Депутат отметил, что проблема стоит достаточно остро. Политик сообщил, что многие россияне жалуются на то, что управлять не тонированным автомобилем летом практически невозможно. Нилов в свою очередь убежден, что разумная тонировка сможет решить эту проблему и сделать салон машины обособленной зоной комфорта водителя, что в свою очередь снизит риски на дорогах.

Ранее автоэксперты оценили эффективность использования шторок и каркасных сеток в автомобилях и предложили альтернативу этим приспособлениям. Председатель общероссийского общественного «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что никаких данных об аварийной опасности от вышеупомянутых модификаторов нет, а санкции за их использование назвал умозрительными. Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов предложил в качестве альтернативы применению шторок и каркасных сеток разрешить 50-процентную тонировку в ряде южных регионов.