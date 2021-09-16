Автоэксперты назвали альтернативу применению шторок и каркасных сеток в машинах

Автоэксперты оценили эффективность использования шторок и каркасных сеток в автомобилях и предложили альтернативу этим приспособлениям. Председатель общероссийского общественного «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что никаких данных об аварийной опасности от вышеупомянутых модификаторов нет, а санкции за их использование назвал умозрительными. Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в свою очередь предложил в качестве альтернативы применению шторок и каркасных сеток разрешить 50-процентную тонировку в ряде южных регионов. Своими мнениями автоэксперты поделились в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее в МВД опровергли информацию о том, что в России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в автомобилях. До этого в СМИ появилась информация о том, что инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. До этого сотрудники госавтоинспекции ограничивались предупреждением или штрафом в размере 500 рублей, сейчас же вместе с денежным взысканием инспекторы якобы предписывали снять шторки в течение десяти дней или прямо на месте. Сообщалось, что в случае невыполнения такого требования автоинспекция может остановить регистрацию машины.

В ведомстве пояснили, что санкция для таких нарушений действует уже более десяти лет — штраф за нарушение составляет 500 рублей. В МВД добавили, что изменений в эту правовую норму не вносилось, их также пока не планируется в будущем.

Все это умозрительно

Виктор Похмелкин в разговоре с «Лентой.ру» назвал санкции за применение шторок и каркасных сеток в автомобилях умозрительными, поскольку они не имеют под собой основания. Он подчеркнул, что доказательств влияния этих приспособлений на безопасность на дорогах не существует.

«Вообще никаких данных об аварийной опасности этих шторок и сеток нет. Во всяком случае, они не приводятся. Все это умозрительно. Вдруг неожиданно кого-то кольнуло, что надо их убрать. С моей точки зрения, это сделано исключительно для того, чтобы сотрудники госавтоинспекции могли побольше наживаться. Никакой серьезной опасности за этими шторками я, честно говоря, не вижу», — пояснил председатель «Движения автомобилистов России».

Тонировка 50 процентов в ряде регионов

Шторки и каркасные сетки в автомобилях возникли как альтернатива запрещенной тонировке, считает Петр Шкуматов. По его мнению, без таких приспособлений в ряде регионов за рулем попросту тяжело находиться.

«Солнце же это не только жара, это же еще и всевозможные излучения. Даже если в салоне прохладно, это излучение влияет на водителя, оно его утомляет. Если говорить про обычных автомобилистов, то у них поездки короткие, и, соответственно, они не так сильно страдают от этого. А вот профессиональные водители, например курьеры, водители грузовиков, таксисты, у них рабочий день может быть по 10-12 часов за рулем. Они на этом солнце проводят большую часть своего времени. В таких условиях, когда человек много времени проводит под палящим солнцем, он с большей долей вероятности будет совершать ошибки на дороге», — пояснил свою точку зрения Шкуматов.

Он подчеркнул, что в этом вопросе важны альтернатива и дифференцированный подход. «Я бы предложил для ряда южных регионов — на Кавказе, в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, Ставропольском крае, Адыгее — увеличить разрешенный порог тонировки до 50 процентов. Это решило бы значительную часть проблем с влиянием солнца на водителей. Они будут более бодрыми. Или разрешить хотя бы профессиональным водителям, которые по 10-12 часов в сутки проводят за рулем», — предложил автоэксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов обратился в правительство с просьбой уменьшить ГОСТ на тонировку автомобилей. Депутат предложил снизить уровень светопропускающей способности пленки с 70 до 50 процентов.