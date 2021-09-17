Белорусы устроили акцию возле посольства Польши в Киеве

Возле посольства Польши в Киеве собрались активисты под лозунгом «Руки прочь от Беларуси!»

Белорусские активисты устроили акцию возле посольства Польши в Киеве, сообщается в Telegram-канале ATN_NEWS.

На опубликованных кадрах видно, что возле диппредставительства собрались несколько человек под белорусскими государственными флагами. Они скандировали лозунг: «Польша, руки прочь от Беларуси!»

«Наш главный месседж, который мы хотим донести — чтобы Польша не вмешивалась во внутренние дела Республики Беларусь», — заявил один из участников. Он также призвал Варшаву «не совать свой нос в чужие дела».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Польшу в организации массовых протестов, вспыхнувших в стране после выборов главы государства в августе прошлого года. Лукашенко также утверждал, что Минск старался найти компромисс, но в Варшаве это восприняли как слабость.