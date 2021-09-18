Чемпиона мира по боксу сняли с самолета из-за неправильного ношения маски

Чемпион мира по боксу британец Амир Хан пожаловался на American Airlines: из-за жалобы одного из сотрудников его сняли с рейса. Об этом он рассказал в Twitter.

34-летний боксер заявил, что полиция сняла его с самолета. Причиной послужила жалоба одного из сотрудников авиакомпании. У коллеги Хана, вместе с которым он отправлялся из Нью-Йорка в Колорадо-Спригс, маска была надета «недостаточно высоко».

«Меня и моего друга сняли с самолета. Мне кажется, это отвратительно и неуважительно. Теперь, вместо тренировочного лагеря, я остался в Нью-Йорке еще на один день», — заявил он.

Хан отправлялся в Колорадо-Спрингс, где собирался продолжить подготовку к поединку против Келла Брука. Бой может стать последним в карьере британца.

Хан удерживал пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2009-го по 2011 год. На счету британца 34 победы при пяти поражениях в профессиональном боксе.