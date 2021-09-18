В испанской Валенсии 15-летний подросток попал в больницу на 2 месяца из-за зависимости от видеоигры Fortnite. Об этом сообщает радиостанция Onda Сero.

Это первый в мире клинический случай госпитализации несовершеннолетнего из-за зависимости от видеоигр. Подобные случаи встречались ранее, однако пациенты были старше 18 лет.

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Отмечается, что подросток проводил за консолью до 20 часов в день, ложился спать в 5 утра, пропускал занятия в школе и перестал общаться с друзьями. «Зависимость стала похожа на зависимость от героина, кокаина и других химических веществ», — рассказал The Independent психиатр Матиас Реал-Лопес (Matias Real-Lopez).

По словам специалистов, зависимость от игры усилилась после смерти родственника. Геймера поместили в больницу для полной детоксикации. Во время лечения врачи строго контролировали время, проведенное подростком за гаджетами, которые ему выдавали для общения со сверстниками. Эксперты отмечают, что сами по себе видеоигры не представляют опасности, однако при патологическом их использовании имеются факторы риска.

Ранее правительство Китая запретило школьникам играть в видеоигры во все будние дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Запрет направлен на борьбу с подростковой игровой зависимостью.