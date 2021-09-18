Улица в Брюсселе получит имя убитой секс-рабыни

Улица на севере Брюсселя получит имя убитой в 2018 году секс рабыни из Нигерии

Одну из новых улиц на севере Брюсселя назовут в честь погибшей секс-рабыни. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает бельгийское издание The Brussels Times.

Улица в новом квартале города получит имя убитой в июне 2018 года секс-работницы из Нигерии Юнис Осаянде. С женщиной расправился клиент, который нанес ей 17 ножевых ранений. В настоящее время обвиняемый ждет суда. За несколько недель до смерти нигерийка связалась с благотворительной организацией и сообщила, что четверо мужчин, которые помогли ей с переездом в Европу, сделали из нее секс-рабыню.

Девушка сообщила, что хотела стать кинозведой. По этой причине она приняла работорговцев за агентов из мира шоу-бизнеса. В Бельгии мужчины потребовали от нее 45 тысяч евро за авиабилеты и плату за жилье. Когда у нее не оказалось денег, они предложили «отработать свой долг» в качестве проститутки.

По словам советника по вопросам городского планирования Анс Персоунс, 42 процента женщин хотя бы раз подвергались физическому или сексуальному насилию. Городской совет своим действием пытается обратить внимание общественности на эту проблему.

В бельгийской столице гибель Осаянде в 2018 году спровоцировала массовые протесты с участием секс-работниц, приехавших из других стран.