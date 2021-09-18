Названы влияющие на вкус томатного сока в самолете факторы

Ученые выяснили, что шум и сухой воздух в салоне самолета влияют на вкус томатного сока

Ученые из Корнеллского университета в США и исследователи немецкой авиакомпании Lufthansa выявили факторы, влияющие на вкус томатного сока на борту самолета. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».

По данным издания, согласно статистике расходов напитков на борту самолетов, пассажиры чаще всего заказывают во время авиаперелетов именно томатный сок. Эксперты компании Lufthansa выяснили, что из-за сухого воздуха в салоне у людей нарушается работа обонятельных рецепторов, а исследование ученых из Корнеллского университета показало, что у напитка меняется вкус в шумной среде.

Из-за обстановки повышенного шума ярче проявляется характерный для томатов так называемый букет «умами». Все эти факторы делают томатный сок в самолете более вкусным чем на земле. В ходе экспериментов ученых добровольцы пили напиток при разных условиях.

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