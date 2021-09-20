Актер сыграл змею и пожаловался на неожиданную проблему в отношениях с женщинами

Актер из Ганы, сыгравший превращающегося в змею злодея, рассказал о неожиданных проблемах, с которыми он столкнулся после знаменитой среди соотечественников роли. Об этом сообщает GhanaWeb.

Боб Смит-младший пожаловался, что после роли в культовой картине 1990-х «Диаболо» почти лишился серьезных отношений с женщинами, потому что те боялись, что он превратиться в змею и нападет на них. «Очень непросто было строить романтические отношения, а тем более найти невесту. Девушки думали, что я однажды превращусь в змею!» — сказал актер в интервью.

В «Диаболо» Смит-младший сыграл мужчину, который обладает способностью превращаться в змею. По сюжету ленты, он нападает на женщин в образе пресмыкающегося. Сегодня фильм считается классикой ганского кино.

Смит добавил, что женщина, которая в итоге стала его женой, не видела этого фильма до свадьбы. «Позже она посмотрела ленту и спросила: "Зачем ты сыграл в этом?"» — вспомнил реакцию избранницы Смит. Артист пошутил, что они уже были женаты к тому моменту, и бежать его супруге было поздновато.

Смит рассказал также об истории, случившейся в Великобритании во время вечеринки. В зале, где танцевали гости, внезапно погас свет, и люди начали разбегаться, боясь, что актер превратиться в змею и нападет на них.

Несмотря на неприятности, артист не жалеет о том, что сыграл в «Диаболо». Он считает, что такая реакция многих зрительниц и известность картины говорит о том, что он хорошо справился со своей работой.

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