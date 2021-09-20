Саакашвили назвал пользу для Украины от «Северного потока-2»

Бывший президент Грузии, глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили назвал пользу от запуска газопровода «Северный поток-2» для Украины. Он отметил в интервью польскому порталу Energetyka24, что в долгосрочной перспективе проект научит Киев экономить собственный газ.

«У Украины достаточно собственного газа. Это хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — пояснил экс-лидер.

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В краткосрочной же перспективе трубопровод является «очень опасной штукой», добавил Саакашвили, поскольку в случае «нападения» России страны Запада не захотят поддержать киевские власти.

Бывший президент Грузии уверен, что Киев может стать самодостаточным в газовом вопросе и даже начать экспортировать топливо за рубеж. Он заключил, что Украина может извлечь выгоду из «краткосрочной дипломатической геополитической катастрофы».

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна попала в «геополитическую мясорубку» в сфере энергетики, в том числе из-за решения президента США Джо Байдена по «Северному потоку-2». По его мнению, Украине следует договориться с Вашингтоном и Еврокомиссией, чтобы попасть «в особую категорию» тех, кому в первую очередь окажут помощь при возникновении угроз в энергетической сфере.

